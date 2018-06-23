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ديني

تعيين 3 نواب جدد لمدير مستشفى جامعة الأزهر التخصصي

السبت 23/يونيو/2018 - 06:32 م
الأزهر
الأزهر
محمد شحتة
وافق مجلس إدارة مستشفى جامعة الأزهر التخصصى، على تعيين ثلاثة نواب جدد لمدير عام المستشفى.

وقال الدكتور محمد عجاج مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصى، إن التصديق على القرار شمل تعيين الدكتور طارق محمد السعيد أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة نائبًا لمدير المستشفى للطوارئ، والدكتور سامح حسن غنيم أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة ومدير مستشفى الزهراء الجامعى الأسبق نائبًا لمدير المستشفى للشئون العلاجية، والدكتور حسين منتصر أستاذ مساعد الأشعة التشخيصية بكلية طب البنين بالقاهرة نائبًا لمدير المستشفى العيادات الخارجية.

جدير بالذكر أن المستشفى يحظى برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وسبق أن استقبل المستشفى مصابى أحداث مسجد الروضة بشمال سيناء وتم علاجهم بالكامل، إضافة لعلاج الحالات التى كانت ترافقهم بالمجان فى ضوء رسالة مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، و الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر لخدمة المجتمع ورعاية أبناء سيناء الحبيبة.

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