الأوقاف: إيقاف عامل واقعة الرقص في مسجد بالدقهلية عن العمل

نفت وزارة الأوقاف ما تناولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي من حدوث طقوس غريبة بأحد مساجد الدقهلية، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش العام، وبالنزول على الطبيعة تأكد أن ما حدث لم يكن داخل المسجد إنما كان خارجه.



وأضافت الوازرة في بيان لها منذ قليل على الرغم من عدم ثبوت تورط خطيب الجمعة في الأمر على الإطلاق، فقد تم إحالته إلى التحقيق ليس بسبب الواقعة التي لا دخل له بها، وإنما بسبب خروجه عن موضوع الخطبة، حيث بدأ بموضوع الخطبة الموحد ثم خرج عنه لموضوع آخر لا علاقة له بالواقعة أيضًا، ولا بموضوع الخطبة .



وأوضح البيان أن عامل المسجد وائل نبيل محمد حامد الشهير بوائل المسلمي نظرًا لاشتراكه في الواقعة التي تمت خارج المسجد فقد تم إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في مدى مسئوليته عما حدث بديوان عام الوزارة .



وكان مسجد طناح في محافظة الدقهلية ، قد شهد واقعة رقص وأداء طقوس غريبة على الدين الإسلامي والمجتمع داخل المسجد، خلال الاحتفال بالليلة الختامية لمولد المسلمي بالقرية مما أثار غضب كثير من المواطنين بعد ما تناولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

