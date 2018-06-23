ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أبوجالوم.. الطبيعة والجمال والهدوء وطيبة بدو دهب.. فيديو وصور

السبت 23/يونيو/2018 - 07:46 م
صدى البلد
ايمن محمد
لن تجد مصيفا فى مصر مثل محمية ابو جالوم بدهب من حيث الطبيعة الخلابة حيث يلتقى البحر والجبل والهدوء وطيبة واخلاق بدو دهب..

المكان عبارة عن مخيمات بيئية من الخوص وجريد النخيل تصل اليه عن طريق مركب او لنش بحرى سريع يتوسط المسافة ما بين مدينتي دهب ونويبع على خليج العقبة.

وقبل ان تمر على منطقة راس ابو جالوم لابد ان تزور افضل موقع غطس فى العالم منطقة البلو هول الحفرة الزرقاء التي تعتبر المكان المفضل لمحترفي الغطس على مستوى العالم.

يقول عايد الدقلى صاحب مخيم فى منطقة ابو جالوم انها تعتمد على السياحة البيئية وهواة الهدوء وجمال الطبيعة، مشيرا الى ان البدو يحافظون على البيئة لتظل مصدرا للسياحة.

واضاف حسام احمد طالب بجامعة الاسكندرية انه يستمتع بمدينة دهب رغم انه يعيش فى الاسكندرية حيث الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل.

واشار عمرو احمد احد زوار منطقة لاجونا ابو جالوم إلى انه لم يكن يتخيل وجود اماكن بهذا الجمال فى مصر، المنطقة انتصرت للبيئة والطبيعة واشاد بأصحاب المخيمات من بدو دهب وكرم اخلاقهم والخدمة المتميزة التى يقدمونها للسائح.
أبوجالوم.. الطبيعة والجمال والهدوء وطيبة بدو دهب.. فيديو وصور
أبوجالوم.. الطبيعة والجمال والهدوء وطيبة بدو دهب.. فيديو وصور
أبوجالوم.. الطبيعة والجمال والهدوء وطيبة بدو دهب.. فيديو وصور
أبوجالوم.. الطبيعة والجمال والهدوء وطيبة بدو دهب.. فيديو وصور
أبوجالوم.. الطبيعة والجمال والهدوء وطيبة بدو دهب.. فيديو وصور
أبوجالوم.. الطبيعة والجمال والهدوء وطيبة بدو دهب.. فيديو وصور
أبوجالوم.. الطبيعة والجمال والهدوء وطيبة بدو دهب.. فيديو وصور
أبوجالوم.. الطبيعة والجمال والهدوء وطيبة بدو دهب.. فيديو وصور
أبوجالوم.. الطبيعة والجمال والهدوء وطيبة بدو دهب.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة ألمانيا والسويد مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة ألمانيا والسويد

نجاة طائرة مشجعي منتخب بيرو في كأس العالم من كارثة

بث مباشر.. مؤتمر رئيس الوزراء عقب تفقده منطقة الأهرام

السعودية: السجن و100 ألف ريال غرامة على مرتكبى جرائم التحرش

الإسباني فاسكيز: حزين لقرار كوفاسيتش بترك ريال مدريد

إحالة سائق الميكروباص مغتصب فتاة مدينة نصر للمفتي

الرئيس يقر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

تعليق ناري من شوبير بعد خروج المنتخبات العربية من مونديال روسيا

ننشر العلاوات الاستثنائية والخاصة لموظفي الدولة.. مستندات

هازارد يضيف الهدف الرابع لبلجيكا أمام تونس .. فيديو

إريتريا تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي

لاعبو المنتخب الوطني يبرئون سعد سمير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقراط الكبيرة تعود بقوة في موضة صيف 2018.. صور

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

شاهد.. تقاليع غريبة وكرنفال ألوان بمدرجات مباراة بلجيكا وتونس

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على خليجي في 20 مليون جنيه .. صور

فيديو

عاجل.. انطلاق مباراة ألمانيا والسويد بث مباشر
شاهد..احتفالات وكرنفالات قبل مواجهة مصر والسعودية فى كأس العالم
تابع لايف مباراة المانيا والسويد بث مباشر اليوم 23-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة
بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة ألمانيا والسويد مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة ألمانيا والسويد
منير مكرم: تصريحات ماجدة خير الله تجاه الفنانين سب وقذف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟