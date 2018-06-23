أبوجالوم.. الطبيعة والجمال والهدوء وطيبة بدو دهب.. فيديو وصور





المكان عبارة عن مخيمات بيئية من الخوص وجريد النخيل تصل اليه عن طريق مركب او لنش بحرى سريع يتوسط المسافة ما بين مدينتي دهب ونويبع على خليج العقبة.



وقبل ان تمر على منطقة راس ابو جالوم لابد ان تزور افضل موقع غطس فى العالم منطقة البلو هول الحفرة الزرقاء التي تعتبر المكان المفضل لمحترفي الغطس على مستوى العالم.



يقول عايد الدقلى صاحب مخيم فى منطقة ابو جالوم انها تعتمد على السياحة البيئية وهواة الهدوء وجمال الطبيعة، مشيرا الى ان البدو يحافظون على البيئة لتظل مصدرا للسياحة.



واضاف حسام احمد طالب بجامعة الاسكندرية انه يستمتع بمدينة دهب رغم انه يعيش فى الاسكندرية حيث الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل.



واشار عمرو احمد احد زوار منطقة لاجونا ابو جالوم إلى انه لم يكن يتخيل وجود اماكن بهذا الجمال فى مصر، المنطقة انتصرت للبيئة والطبيعة واشاد بأصحاب المخيمات من بدو دهب وكرم اخلاقهم والخدمة المتميزة التى يقدمونها للسائح.



لن تجد مصيفا فى مصر مثل محمية ابو جالوم بدهب من حيث الطبيعة الخلابة حيث يلتقى البحر والجبل والهدوء وطيبة واخلاق بدو دهب..