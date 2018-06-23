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أخبار البلد

أسامة خليل: مصر من أهم دول العالم في السياحة العلاجية

السبت 23/يونيو/2018 - 07:39 م
السياحة العلاجية
السياحة العلاجية - ارشيفي
محمود نوفل
صرح الدكتور أسامة خليل استاذ الطب بجامعة الأزهر، بأن مصر واحدة من أهم دول العالم في مجال السياحة العلاجية إن لم تكن الأهم على الإطلاق، ذلك لأن مصر تمتلك أطباء على أعلى مستوى فى كل التخصصات.

وقال خليل، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر بها مناطق سياحية ليس لها مثيل في كل دول العالم ولكن ينقصنا الرؤية والاستراتيجية لاستغلال مثل هذه الثروات فلابد أن يكون لدى وزارة السياحة ووزارة الصحة رؤية مستقبلية عن السياحة العلاجية في مصر، وأن يعملا على الترويج لذلك من أجل جذب المزيد من السياح والمرضى.

وأضاف خليل، أن مصر دولة كبيرة تقدم أفضل خدمة طبية لأشقائها في كل القطر العربي والذي نعتبرهم اخوه لنا وجزء من نسيجنا الوطني و العربي كما يحدث فى جراحات السمنة بإستخدام أحدث الآالآلات الخاصة بجراحات السمنة من كبري الشركات الأمريكية في أحدث وأرقي المستشفيات في مصر والتي تماثل مثيلتها في أوروبا وأمريكا، وبأسعار مخفضة وذلك عن طريق عمل برنامج متكامل للسياحة العلاجية في مصر .

وأكد الدكتور أسامة خليل أن السياحة العلاجية أصبحت جزءا لا يتجزأ من منظومة السياحة العالمية، وعلى الرغم من توفر عناصر السياحة العلاجية بمصر إلا أن معالمها لم تكتمل حتى الآن رغم نجاحها بمناطق متعددة على البحر الأحمر مثل طور سيناء على خليج السويس وشرم الشيخ على خليج العقبة.

وناشد خليل، كل الجهات المعنية لتوفير الدعم المعنوى والمادى لنجاح منظومة السياحة العلاجية فى مصر وخاصة أن هناك منافسات من دول أخرى لمصر بالرغم من عدم امتلاكها لإمكانيات وقدرات مصر.

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