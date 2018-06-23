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حوادث

غدا .. بدء أخذ البصمة الحيوية من حجاج القرعة بالمجان

السبت 23/يونيو/2018 - 07:48 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
يبدأ غدا الأحد اخذ البصمة الحيوية لجميع الحجاج الفائزين بالقرعة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت انه تقرر سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج الفائزين بالقرعة إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 يونيو الجارى حتى يوم 1 يوليو القادم عدا يوم 29 يونيو مع الوضع فى الإعتبار أن البصمة الحيوية مجانية بدون تحصيل أى رسوم.

واعلنت الوزراة فى بيان لها عن ارقام للإستفسار والإستعلام وهى (0227983000) أو الخط الساخن رقم (16161).

وذلك فى ضوء إضطلاع قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل والتيسير على الفائزين بقرعة الحج لهذا العام (1439هـ /2018 م) ،وفى إطار قيام السلطات السعودية هذا العام بتطبيق نظام سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج كشرط لإصدار التأشيرة.

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