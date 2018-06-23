إحالة أوراق 6 أشخاص قتلوا جارهم وأصابوا زوجته لفضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم إحالة أوراق 6 اشخاص متهمين بقتل جارهم وإصابة زوجته بأعيرة نارية بقرية شرفة الدوة بمركز أبوكبير لفضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعى فى القضية، كما حددت المحكمة جلسة الأول من شهر سبتمبر للنطق بالحكم.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية تلقي إخطارا من مستشفى أبوكبير العام يفيد بوصول " إبراهيم ع م" جثة هامدة، وإصابة زوجته "رضا م م" 40 سنة ربة منزل ومقيمة شرفة الدوة.



وتبين من التحقيقات التى قام بها الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث أبو كبير، وجود خلافات بين المجنى عليه وكل من "عبد العزيز أ ع م" 23 سنة سائق مقيم شرفة الدوة و" عبد العزيز أ ع" 22 سنة عامل مقيم بندر أبوكبير، و" محمد أ ع" و"محمد ال ا" و" عبد العزيز أ ع" و" محمد ص ع" جميعهم مقيمين أبوكبير، فتوجهوا إلى منزله وقاموا بإطلاق أعيرة نارية أصابت زوجته وأثناء محاولة الزوج الفرار منهم أطلقوا عليه وابلا من النيران توفى فى الحال، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة وتحرر المحضر رقم 15645 جنايات أبو كبير لسنة 2017.