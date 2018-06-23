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نوع من التوابل تغفليه يحارب الإلتهابات وأمراض القلب

السبت 23/يونيو/2018 - 07:46 م
صدى البلد
لمياء الياسين
فوائد عديدة للريحان في علاج الكثير من المشاكل الصحية، ولكن تغفل الكثير من السيدات إضافته للطعام.. إليك أبرز فوائده وفقا لموقع "برايت سايد " تجعلك لا تترددى فى إضافته لطعامك.

يعد الريحان من أغنى أنواع التوابل فائدة صحية لغناه بمادة الفلافونويد ‏التي تعمل على مقاومة العديد من أنواع البكتيريا، كما يحتوى على العديد من المضادات الحيوية الطبيعية التي تقاوم الالتهابات التي تصيب الجسم.

يحتوي الريحان على مادة اليوجينول ‏التي تسكن الآلام التي تصيب الجسم، كما إنه يستخدم في علاج التهابات الأمعاء ويعد الريحان الأغنى بمادة البيتا كاروتين التي تتحول في الجسم إلى فيتامين أ، ويعتبر من المواد المضادة للأكسدة لتي تعمل على حماية خلايا الجسم.

ويعد الريحان من أغنى التوابل بالمغنيسيوم الذي يعمل على تعزيز عضلات القلب والأوعية الدموية.

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