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بنات البلد

كارثة.. الطعام الساخن فى الأكياس يهدد حياتك

السبت 23/يونيو/2018 - 07:37 م
صدى البلد
علا أحمد
قال الدكتور هانى الناظر استشارى الجلدية، إن هناك الكثير من العادات الخاطئة التي تقوم بها الكثير من النساء والتي تسبب العديد من المخاطر الصحية.

وأضاف هانى الناظر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي ، إن من ضمن تلك العادات الصحية الخاطئة، وضع اي طعام ساخن في أكياس بلاستيك وتركها لفترة طويلة.

وأشار هاتى الناظر، إلي أن درجة الحرارة العالية تسبب خروج مادة خطيرة من البلاستيك معروفة باسم الدايوكسين تختلط بالاكل، وتسبب مخاطر للجسم.

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