ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وكيل صحة المنوفية يفاجئ مستشفي بركة السبع ويؤكد تلافي السلبيات

السبت 23/يونيو/2018 - 07:45 م
وكيل صحة المنوفية
وكيل صحة المنوفية يفاجئ مستشفي بركة السبع
محمد احمد
فاجأ اليوم السبت، الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، مستشفي بركة السبع العام حيث تم المرور علي اقسام الاستقبال والعنايات المركزة والغسيل الكلوى والحضانات والعمليات والمعامل.

واكد وكيل الوزارة، ان سير العمل يتم بصورة جيدة وان مستوي النظافة متوسط، كما تبين وجود مريض يشكو من جرح قدم سكري، حيث قام بنفسه بعمل اللازم للمريض وتم التنظيف والغيار علي الجرح.

وتم التنبيه علي إدارة المستشفي ومكافحة العدوي بتلافي السلبيات وكذلك فصل قسم الجراحة عن قسم الباطنة.
وكيل صحة المنوفية يفاجئ مستشفي بركة السبع ويؤكد تلافي السلبيات
وكيل صحة المنوفية يفاجئ مستشفي بركة السبع ويؤكد تلافي السلبيات
وكيل صحة المنوفية يفاجئ مستشفي بركة السبع ويؤكد تلافي السلبيات
وكيل صحة المنوفية يفاجئ مستشفي بركة السبع ويؤكد تلافي السلبيات
وكيل صحة المنوفية يفاجئ مستشفي بركة السبع ويؤكد تلافي السلبيات

ترشيحاتنا

أيمن حافظ : السعيد بمعسكر الزمالك اليوم وحسن والسيد غدا

ماجدة خير الله تهاجم بعثة الفنانين: ليسوا قوى ناعمة

الآن بث حي ومباشر رابط مباراة ألمانيا والسويد بث الاسطوره الان مباشر

بث مباشر HD كورة لايف مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم 23-6-2018 يلا شوت المكسيك

الرئيس السيسي يصدق على العلاوة الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة

مدير منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة سعد سمير وكهربا

تعرف على موعد عودة بعثة منتخب مصر من روسيا

هازارد يضيف الهدف الرابع لبلجيكا أمام تونس .. فيديو

وكالة الفضاء الروسية تداعب رونالدو .. فيديو

15 معلومة عن مطار سفنكس الجديد

الزمالك يستقر على بيع كاسونجو بـ 133 مليون جنيه

إصابة نائب رئيس زيمبابوي في محاولة اغتيال منانجوا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقراط الكبيرة تعود بقوة في موضة صيف 2018.. صور

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

شاهد.. تقاليع غريبة وكرنفال ألوان بمدرجات مباراة بلجيكا وتونس

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على خليجي في 20 مليون جنيه .. صور

فيديو

عاجل.. انطلاق مباراة ألمانيا والسويد بث مباشر
شاهد..احتفالات وكرنفالات قبل مواجهة مصر والسعودية فى كأس العالم
تابع لايف مباراة المانيا والسويد بث مباشر اليوم 23-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة
بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة ألمانيا والسويد مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة ألمانيا والسويد
منير مكرم: تصريحات ماجدة خير الله تجاه الفنانين سب وقذف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟