وكيل صحة المنوفية يفاجئ مستشفي بركة السبع ويؤكد تلافي السلبيات

فاجأ اليوم السبت، الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، مستشفي بركة السبع العام حيث تم المرور علي اقسام الاستقبال والعنايات المركزة والغسيل الكلوى والحضانات والعمليات والمعامل.



واكد وكيل الوزارة، ان سير العمل يتم بصورة جيدة وان مستوي النظافة متوسط، كما تبين وجود مريض يشكو من جرح قدم سكري، حيث قام بنفسه بعمل اللازم للمريض وتم التنظيف والغيار علي الجرح.



وتم التنبيه علي إدارة المستشفي ومكافحة العدوي بتلافي السلبيات وكذلك فصل قسم الجراحة عن قسم الباطنة.