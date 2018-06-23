هنا الزاهد تقع بغرام أحمد حاتم في قصة حب

قاربت الفنانة هنا الزاهد على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلم "قصة حب" الذى يشاركها البطولة فيه أحمد حاتم والمخرج عثمان ابو لبن حيث يتم تصويره فى احد الاستوديوهات على ان ينتقل فى الفترة القليلة المقبلة الى مصر الجديدة.



الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى حيث تقع فى حب أحمد حاتم ويتعرض حبهما للعديد من الأزمات فى حياتهما.



يذكر أن هنا الزاهد تنتظر عرض فيلمها الأخير "بنى آدم" مع الفنان يوسف الشريف ودينا الشربينى وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال والذى من المقرر أن يعرض فى عيد الأضحى.

