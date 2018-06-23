محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير المرحلة الثالثة لمنطقة الغابة

أجري اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقدية بمنطقة الغابة والطريق الدائري، رافقه خلالها المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة ما يجرى تنفيذه من استكمال أعمال المرحلة الثالثة والآخيرة للتطوير والتجميل لمنطقة الغابة وبدء زراعة المسطحات الخضراء بالنجيل بمساحة قدرها 7 أفدنة بعد تسوية الأرض واعدادها وتجهيزها لتكتمل المساحة الاجمالية للغابة والتى تبلغ 23 فدانا بالاضافة لتجميل المناطق الوسطى بالغابة واستكمال تركيب الكشافات وأعمدة الانارة وإنشاء المشايات واستكمال الممشى الدائرى حول الغابة.



أشاد المحافظ بجهود جميع العاملين بالحى وجهاز التطوير والتجميل ووزارة البيئة وجهاز التعمير وكل من ساهم وشارك فى أعمال تطوير وتجميل الغابة واحياء تلك المنطقة التى أصبحت متنفسا ورئة لشعب الاسماعيلية و متنزها مفتوحا لشعب ومواطنى المحافظة وضيوفها وزوارها من مختلف المحافظات.



كما أكد طاهر، على أن جهود الجهاز التنفيذى للمحافظة فى مجال التطوير والتجميل لن تتوقف وسوف يستمر المضى قدما فى تنفيذ تلك الأعمال فى مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.