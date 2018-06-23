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ماجدة خير الله تهاجم بعثة الفنانين: ليسوا قوى ناعمة

السبت 23/يونيو/2018 - 07:51 م
الناقدة ماجدة خيرالله
الناقدة ماجدة خيرالله
كريم الخطيب - رقية محمد
قالت الناقدة ماجدة خيرالله، إنها لم تحذف تدويناتها ضد الفنانين الذين سافروا روسيا مثلما ذكر البعض، مشددة على أنها أجرت مداخلة على قناة «الجزيرة» وكان الموضوع يتعلق بأمر خاص بها لذلك وافقت على إجراء المداخلة مع القناة القطرية بدلا من إحضار بديل عنها ليتكلم فى أمر يتعلق بها.

وأضافت خيرالله خلال مداخلتها الهاتفية بالإعلامية عزة مصطفى فى برنامج «صالة التحرير» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» أنها ترى ان سفر وفد من الفنانين إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصرى فى المونديال أثار استياء قطاع كبير من المواطنين خاصة فى ظل وجود تجاوزات، نافية أن تكون تجاوزت فى حق أحد.

وأشارت الناقدة إلى أن حسابها لم يتعرض للسرقة ولا تخفى شيئا ولا تحذف ما كتبته لأنها مقتنعة بما تقوم به، مبدية اعتراضها على وصف مجموعة الفنانين الذين سافروا إلى روسيا بالقوى الناعمة، مشددة على ان الفنانين كانوا يطالبون المواطنين بالتبرع فى شهر رمضان فى الوقت الذى سافروا فيه على نفقة الدولة، مؤكدة ان القوى الناعمة وصف يطلق على المبدعين والمفكرين والمثقفين وليس الفنانين.

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