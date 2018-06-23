نوال الزغبي تهنئ رامي عياش بمولودته الجديدة

هنأت الفنانة نوال الزغبي، النجم رامي عياش على مولودته الثانية والتى أطلق عليها اسم "ايانا"، حيث هنأ مشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عياش بقدوم مولودته.



وغردت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر" قائلة: "مبروك البيبي الله يحميها ويخليلك هالعيلة الحلوة".



كانت النجمة الذهبية نوال الزغبي قد أطلقت كليب أغنيتها الجديدة (قالوا)، عبر قناتها الرسمية على الـYoutube، بعد حملة مكثفة وواسعة، سبقت الإصدار، لتحمّس الجمهور الذي ينتظر إصدارها لعمل مصوّر جديد.

