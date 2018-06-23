العثور على جثة مسن متحللة داخل منزله بالمنيا





وأفاد تقرير الدكتور هاني اسحق شحاتة مفتش صحة المنيا حدوث الوفاة منذ أكثر من ٧٢ ساعة من تاريخ المعاينة والجثة في مرحلة التحلل والتعفن الرمي بسبب ارتفاع حرارة الجو وسبب الوفاة سقوط واصطدام بالأرض أدى إلى كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وفشل حاد في التنفس ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مساعد وزير الداخلية مدير الأمن إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقي عمليات النجدة بلاغا من أهالي شارع محمود عبد الرازق بمدينة المنيا بتغيب أحد المقيمين بالمنطقة منذ ٣ أيام، وانبعاث رائحة كريهة من شقته.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالمنيا برئاسة العقيد أحمد عارف مأمور بندر شرطة المنيا والمقدم أحمد الإمام نائب المأمور و تشكل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد مصطفى الطحاوي مفتش مباحث بندر المنيا و المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا و عضوية كلا من الرائد عمرو القفاص معاون اول مباحث بندر المنيا و النقيب محمد عماد معاون المباحث ومعاينة محل الواقعة.وأشارت المعاينة والتحريات الأولية إلى عدم وجود آثار تعد أو كسر بمداخل الشقة أو أثاثها.