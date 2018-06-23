رئيس الوزراء يلقي برنامج الحكومة على البرلمان أول الشهر المقبل

أكدت مصادر بمجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء سوف يلقي برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان يوم الأحد الموافق ١ يوليو.



وأضافت المصادر أن البرنامج يشمل ٧ محاور؛ الأول الحفاظ على الأمن القومى المصرى، والثانى ترسيخ البيئة الديمقراطية، والثالث الرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة.



وأشار إلي أن المحور الرابع هو العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، والخامس التنمية القطاعية، والسادس الإصلاح الإدارى وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة، والسابع دور رائد على الصعيدين العربى والأفريقى وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولي.