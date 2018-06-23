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محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال السنوى باليوم العالمى لليوجا

السبت 23/يونيو/2018 - 07:58 م
محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية يشهد الاحتفال السنوى باليوم العالمى لليوجا
حسام صلاح
شهد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، اليوم السبت، يرافقه الدكتور "فينود بهارى" القائم بأعمال سفير الهند بمصر، مراسم الاحتفال السنوى الرابع باليوم العالمى لليوجا والذى نظمته سفارة الهند بالقاهرة وأقيم بمقر نادى الموانىء التابع لهيئة قناة السويس.

وفِي كلمته التى ألقاها "يس"، خلال الاحتفال أشاد بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والهند حكومة وشعبا وآواصر المحبة والاخاء التى تربط بين الشعبين منذ فجر التاريخ.

وأعرب طاهر عن سعادته بإقامة الاحتفالية على أرض الاسماعيلية والتي تتشرف بإقامة العديد من المهرجانات الدولية والاحتفالات من مختلف الدول على أرضها، مؤكدا أن الاسماعيلية بكامل أجهزتها التنفيذية تدعم النشاطات الرياضية والفنية والثقافية المختلفة بصفة عامة ودائما ما تسعد باستضافة المؤتمرات والاحتفالات من جميع دول العالم.

ومن جانبه عبر القائم بالأعمال الهندى، فى كلمته خلال الاحتفال، عن شكره لمحافظة الاسماعيلية وقياداتها والتعاون المثمر والبناء لاستضافة مهرجان اليوجا العالمي في واحدة من أعرق المدن المصرية والذي تحتفل به عواصم العالم المختلفة منذ أن اقترحته الهند وأيدته 177 دولة ، مشيرا إلى أن رياضة اليوجا تعد أحد اقدم العلوم الانسانية والتي تحقق التناغم بين الجسم والعقل.

وخلال الاحتفالية تم عرض كلمة لوزيرة خارجية الهند ، وقدم عدد من خبراء ومتخصصي رياضة اليوجا عدد من العروض وعرض المهارات الأساسية، وكيفية التغلب علي التوتر وسهولةً التنفس والاسترخاء.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت الأمم المتحدة عام 2014 ، يوم 21 يونيو يومًا عالميًا لليوجا، باعتبارها رياضة بالغة القدم ذات فوائد شاملة، ولأنها تتوافق مع مبادئ وقيم الأمم المتحدة، كما أن اليوجا تعد أحد أهم الصادرات الثقافية للهند حيث يمارسها الملايين حول العالم، كما أنشأت الحكومة الهندية وزارة لليوجا بهدف تعزيز وتنشيط تلك الرياضة القديمة، واعترافًا بشعبيتها العالمية.
محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال السنوى باليوم العالمى لليوجا
محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال السنوى باليوم العالمى لليوجا
محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال السنوى باليوم العالمى لليوجا
محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال السنوى باليوم العالمى لليوجا
محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال السنوى باليوم العالمى لليوجا

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