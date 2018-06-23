كشف حساب محافظ بورسعيد .. نجح في إعلانها الأولى خالية من العشوائيات .. وفشل في إدارة منظومة النظافة .. فقد التواصل مع القوى السياسية لرفضهم تهكمه على قياداتهم

الغضبان نجح في القضاء على بؤرة القنال الداخلي

أعاد الحياة لملاعب الهوكي بعد توقف الأعمال 20 عاما

سخر أموال صندوق الحرة لدعم النادي المصري و تعيين المستشارين



يعتبر أداء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من أفضل أداء المحافظين الذين تولوا العمل لقيادة المدينة الحرة منذ ثورة 25 يناير لما تمتعت فترته بالاستقرار الأمني وعودة الدولة لبسط سيطرتها وإعلاء سيادة القانون مقارنة بفترتي اللواء أحمد عبد الله الذي قاد المحافظة في أصعب أوقاتها في ظل الانفلات الأمني و فترة تولى الإرهابية مقاليد الحكم ورغم رحيله وتالقه في البحر الأحمر الا ان البورسعيدية أكدوا انه محافظ كفء في توقيت خاطئ.



وأهلت فترة عمل الغضبان كقائد لتأمين مجرى قناة السويس وكمستشار أمني لرئيس هيئة قناة السويس ليكون الاجدر في متابعة المشروعات القومية بالمنطقة الأقتصادية وغرب بورسعيد



وتعد فترة تولى الغضبان لمحافظة بورسعيد هي الأعلى في معدلات الإنجاز لكافة المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظة بشرقها وغربها كما تعد فترته هي الأسرع و الاميز على مستوى الجمهورية للتخلص من العشوائيات بعد أن نجح بالتنسيق مع القوات المسلحة و الشرطه في إزالة أكبر بؤرتين عشوائيتين بعزبة ابوعوف و شارع البترول لإعلان بورسعيد اول محافظة مصرية خالية من العشوائيات.



ونجح الغضبان في إزالة أكبر بؤرة إجرامية بمنطقة القتال الداخلي وإحلال مول كامل مكانها للأسماك و التجارة تمهيدا لنقل سوق الأسماك و الملابس المستعملة وإليه وإعادة تطويرها.



وأطلق الغضبان خلال فترة توليه مبادرة حدائق بلا أسوار التي تخلص خلالها من كافة الأسوار التي تحيط بالحدائق والأشجار المشوهة للنظر وعهد إلى اضاءتها جميعا ونفذ معظم الأعمال بجهود رجال الأعمال و التجار دون تحميل المحافظة أعباء مالية كبيرة ونجحت في أغلبها عدا أهم ميادين المحافظة و المعروف بميدان الشهداء و الذى أوكل تطويره إلى أحد المستثمرين فاخفق فجاء غضب الشارع البورسعيدي كون الميدان يمثل تاريخ المحافظه ونضالها ضد قوى العدوان الثلاثي عام 56.



ونجح محافظ بورسعيد الحالي في الحصول على دعم وزارة الشباب في استكمال ملاعب الهوكي الموقف بها الأعمال منذ 20 عاما وضمها لإقامة أكبر مدينة رياضية بمدن القناة وانتهت أعمالها خلال العامين الماضيين وافتتحها الرئيس بالفيديو كونفرانس منذ أشهر.



وخلال فترة تولى الغضبان شهد النادي المصري للألعاب الرياضية أكبر دعم منذ انشاءه من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة تحت شعار الاستقرار والدي يعلم الغضبان جيدا أن استقرار النادي يعني استقرار المحافظة فبلغت قيمة الدعم خلال عامين مايقرب من 70 مليون جنيه في سابقه هي الأوحد من نوعها وفق تقارير المركزي للمحاسبات كما منح الغضبان مجلسي سمير حلبية المعين و المنتخب عدد كبير من الأراضي لإقامة نوادي اجتماعية عليها لتنمية الموارد وهو ما أثار غضب الأهالي كون الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة يأتي على أولوياته دعم المواطن صحيا واجتماعيا وهو ما أكد تقرير المركزي للمحاسبات تراجعه.



وأخذ أهالي بورسعيد على الغضبان استغلاله أموال الجهاز التنفيذي لتعيين المستشارين والمحالين للتقاعد و الإبقاء عليهم في أماكنهم دون خلق الفرص للكوادر الجديدة مما تسبب في حالة تذمر بين الشباب و المواطنين وحتى القيادات التي تولت العمل لغل يدها من خلال المستشارين و المعاشات اللذين يمثلون المصداقية لدى الغضبان دون غيرهم.



وأخذ أهالي الحرة على محافظ بورسعيد اخفاقه في منظومة النظافه عقب تسريحه للشركات التي أنشأتها ومولتها ودربتها وزارة التطوير الحضري ومن بعدها وزارة البيئة بما يعادل 25 مليون جنيه على مدار عام ونصف العام عقب فشل المحافظة تدبير موارد مالية لهم ورغبة البعض الآخر من القيادات التنفيذية بالاحياء العمل بنظام عمال البطايق وهو ما واجه انتقادات المركزي للمحاسبات لعدم أحكام الرقابه على تلك النظام وإمكانية التلاعب في الإعداد وإهدار المال العام الذي أنفقته الدولة على الشركات وكذا تحول شوارع بورسعيد إلى تلال من القمامة مما أثار غضب الموطن لعدم اعتياد على تلك المشاهد



وابدي أمناء الأحزاب و القوى السياسية و الظهير الشعبي عدا حزب مستقبل وطن استيائهم من عدم التواصل مع المحافظ الذي أقصر تواصله مع حزب مستقبل وطن بالاضافه إلى تهكمه على قيادات الأحزاب خلال الاجتماعات أن عارضوا فكره من أجل مصلحة المحافظة من خلال رؤية ودراسات لديهم مما دفعهم إلى عدم حضور الاجتماعات و التصعيد لامانتهم العامة لاتخاذ شؤونها.



وأكد عدد من أمناء الأحزاب و القيادات السياسية أن سبب تراجع نسب التصويت للرئيس في بورسعيد التي خرجت عن بكرة أبيها لتفويضه للخلاص من الإرهابية هو سوء إدارة الغضبان للعملية الانتخابية واستخدام لغة التهديد و الوعيد مما عاد بالسلب على التصويت من حيث الباطل مشددين أن تقارير الجهات المعنية شملت ذلك.



وتعد فترة تولى الغضبان لبورسعيد كمحافظ للمدينة و التي سبقها توليه الأمر 4 سنوات من أفضل فترات الاستقرار الأمني وأداء المشروعات القومية ومشروعات الرعاية الخاصة بالمواطن وفي مقدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل التي ستنطلق من بورسعيد.