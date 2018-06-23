الرئيس يصدر قانونا برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل.. مستندات

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون برقم 97 لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون الضريبة علي الدخل و الصادر بقانون 91 لسنة 2005، ليتم رفع الحد الاعفاء الضريبي لضريبة الدخل بمعدل 800 جنيه.



وجاء بقرار الرئيس الذي اطلع "صدي البلد" علي نسخة منه أن الشريحة الأولي للدخل السنوي معفاة من الضرائب، أما الشريحة الثانية بنسبة 10% لمن يصل دخل السنوي لأكثر من 8 آلاف جنيه حتي 30 ألفا.



وكذلك الشريحة الثالثة بنسبة 15% لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من 30 ألف جنيه ولا يجاوز 45 ألفا، و الشريحة الرابعة بنسبة 20%لمن يتجاوز دخله السنوي 45 ألف جنيه ولا يتعدي الـ200 ألف جنيه، وأخيرا الشريحة الخامسة بنسبة 22.5% لكل من يتجاوز دخله الـ200 ألف جنيه.



وأضاف القانون أنه يتم منح الخاضعين للشرائح الضريبية الـ3 خصما من الضريبة المستحقة منها الشريحة الثانية فتحصل علي خصم بنسبة 85%، والثالثة بنسبة 45% و الرابعة بنسبة 7.5%، موضحا انه يتم منح الخصم لمرة واحدة لأعلي شريحة يقع فيها الممول و لا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات اقل.



وذكر القانون انه يتم تحديد اللائحة التنفيذية لذلك القانون لحساب الضرائب المستحقة.



يشار إلي أن حد الإعفاء السابق علي الشريحة المعفاة من الضرائب بلغ 7200 جنيه وفقا لآخر تعديل لقانون الضرائب علي الدخل، ليصل معدل حد الاعفاء مبلغ 800 جنيه للشريحة المعفاة من الضرائب.