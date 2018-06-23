شاهد..احتفالات وكرنفالات قبل مواجهة مصر والسعودية فى كأس العالم

واصلت جماهير الساحرة المستديرة الاحتفال باكبر محفل كروي في العالم بكاس العالم 2018 في روسيا،وذلك عن طريق اقامه الاحتفالات والكرنفالات في شوارع موسكو ومدينة فولجوجراد والتي ستسضيف مواجهة مصر والسعودية.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب السعودية يوم الاثنين المقبل وذلك في ختام دور مجموعات كأس العالم 2108.



ورصدت عدسات "صدى البلد" احتفالات المشجعين والمشجعات والعديد من الكرنفالات في مختلف المدن وبالاخص مدينة فولجوجراد التي ستسضيف مواجهة مصر والسعودية