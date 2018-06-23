برلمانية: فرض ضريبة على إعلانات السوشيال ميديا يحتاج دراسة

قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الموازنة بالبرلمان، إن فرض ضريبة على إعلانات الشركات بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وانستجرام" وشبكة الانترنت، يحتاج إلى دراسة متأنية من قبل وزارة المالية لمعرفة حجم الضريبة والجهات المستهدفة منها.



وأوضحت نبيل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدراسة لابد أن تشمل حجم رأس المال الخاص بالشركات المعلنة على مواقع التواصل الاجتماعي ولابد التفرقة في هذا الشأن بين الشركات أو المؤسسات الصغيرة المعفاة من ضرائب القيمة المضافة والضرائب الآخرى وبين الشركات الكبيرة الرسمية التي تمتلك سجل ضريبي.



وأكدت النائبة على أهمية وضع آلية لتحصيل هذه الضرائب، خاصة في ظل تبعية بعض الشركات المعلنة إلى الاقتصاد الغير رسمي ولا تمتلك أي أوراق أو سجلات ضريبية، مشيرة إلى أن البرلمان سيتمكن من إبداء رأيه حيال هذه الضريبة عقب الانتهاء من دراسة الحكومة.