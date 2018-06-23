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منير مكرم: تصريحات ماجدة خير الله تجاه الفنانين سب وقذف

السبت 23/يونيو/2018 - 08:00 م
الفنان منير مكرم
الفنان منير مكرم
كريـم الخـطيب - رقية محمد
رفض الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تصريحات الناقدة ماجدة خير الله بشأن الفنانين الذين سافروا إلى روسيا لحضور مباريات منتخب مصر فى كأس العالم، مؤكدا أن ما صرحت به ماجدة خير الله تجاه الفنانين يعد سب وقذف.

وقال مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن ما بدر من الفنانين تجاه المنتخب الوطني في المونديال مواقف إنسانية تجاه الوطن والمصريين، مشيرا إلى أننا نعاني من مشكلة وهي المكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ.

وأوضح عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أنه مندهش من كتابات وتصريحات الناقدة ماجدة خير الله وتواصلها مع قناة «الجزيرة»، موضحا أن الفنانين جزء أصيل من القوى الناعمة لمصر وأي كلام غير هذا مرفوض، وما حدث من ماجدة خير الله تجازو ضد الفنانين.

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منير مكرم: تصريحات ماجدة خير الله تجاه الفنانين سب وقذف

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