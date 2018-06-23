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تابع لايف مباراة المانيا والسويد بث مباشر اليوم 23-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة

السبت 23/يونيو/2018 - 08:05 م
الماني والسويد
الماني والسويد
عمرو ابوبكر
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موعد مباراة المانيا والسويد

تبدأ مباراة المانيا والسويد يوم السبت 23 يونيو في تمام الساعة 08:00 بتوقيت مصر و 09:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة المانيا والسويد

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة .

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