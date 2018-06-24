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نيفين سليم: تظاهرات غزة تحمل 3 رسائل.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:14 ص
نفين سليم
نفين سليم
توك شو
أفادت نيفين سليم، مراسلة قناة «الغد» الإخبارية من غزة، إنَّ عددًا من المحتجين في قطاع غزة نظموا، السبت، تظاهرة ضدَّ العقوبات المفروضة على القطاع، مشيرة إلى أن هناك وقفة احتجاجية أخرى في رام الله للغرض ذاته تحت شعار «ارفعوا العقوبات عن قطاع غزة».

وأضافت «نيفين سليم»، أنَّ ثلاث جهات رئيسية نظمت تلك الوقفة، وهيَّ لجنة شؤون العشائر، ونقابة الموظفين العموميين، والهيئة الوطنية للحراك ضدَّ الانقسام، كما يُشارك بَعض قادة الفصائل.

وأشارت إلى أن الوقفة تحملُ 3 رسائل رئيسية، أولها توجيه الشكر للفلسطينيين في رام الله للتأكيد على الشعب الفلسطيني شعب واحد ودم واحد، وأنَّ الرسالة الثانية وجهت للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيثُ طالب المشاركون بضرورة رفع العقوبات عن قطاع غزة، التي أدت إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خاصةً لموظفي السلطة الفلسطينية، بسبب خصم أكثر من 50% من رواتبهم.

ولفتت إلى أنَّ الرسالة الثالثة وجهتها الفصائل الفلسطينية إلى حركتي فتح وحماس بِضرورة المُصالحة الفلسطينية، والعمل على إنهاء الانقسام، بناءً على الاتفاقيات التي وقعت سابقا، خاصة اتفاقية المُصالحة التي جرت في أكتوبر الماضي من العام2017 في القاهرة.

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