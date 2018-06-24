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توك شو

باحث: الانتخابات التركية حاسمة لهذا السبب.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 04:14 ص
الإنتخابات التركية
الإنتخابات التركية
توك شو
قال محمد بازياني، الباحثُ في الشؤون التركية، إنَّ الانتخابات التركية الحالية حَاسمة لأنهُ مقرر أن يتم فيها نقل السلطة منْ برلمانية إلى رئاسية، لذلك المُعارضة وحزب «العدالة والتنمية» يَهتمان بها اهتمامًا كبيرًا.

وأضاف «بازياني»، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية جمانة هاشم، أنَّ الأكراد كانوا قد حصلوا على 80 مقعدًا برلماني للمرة الأولى وتجاوزا 10%، لذلك المعارضة الحقيقية الآن الموجود على الساحة التركية هيَّ حزب الشعب الجمهوري، والشعوب التركية، والسعادة الذي ينتمي إلى نجم الدين أربكان.

ويتوجه الشعب التركي غدًا الأحد، للجان الاقتراع في انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، في الوقت تُحذر فيه المعارضة التركية من تزوير الانتخابات.

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