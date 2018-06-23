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كيفية الحصول على شقة ببرج العرب الجديدة في صباح البلد غدا

السبت 23/يونيو/2018 - 09:25 م
برنامج صباح البلد
برنامج صباح البلد
التوك شو
يقدم برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الأحد تغطية متميزة تقدمها الإعلامية هند النعسانى من مدينة برج العرب الجديدة.

وتستعرض خلال الحلقة ما تم انجازه من مشروعات بالمدينة الواعدة الجديدة والتى ستساهم فى وضع الساحل الشمالى من جديد على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية، وتكشف للمشاهدين عن توقيت طرح المشروعات السكنية بالمدينة وشروط الحجز ومواعيد الاستلام والأسعار.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى يعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المنوعة وحالة المرور فى شوارع وميادين مصر وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.

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