نوع جديد من الآيس كريم بطعم الكاتشب

يعتبر تناول "الآيس كريم" هو الحل المثالي في هذا الطقس شديد الحرارة، إذ تعمل المثلجات المنكهة بمذاقات مختلفة على ترطيب الجسم، فبعد تناولك لها ستشعر بانتعاش لا مثيل له.



ويصنع الآيس كريم بنكهات مختلفة، ودائمًا ما يعلن المصنعون عن نكهات جديدة، وبحسب ما ذكرته مجلة "بيبول" الأمريكية فإن آخر نكهات الآيس كريم المكتشفة كان طعم لم يخطر على بال أحد، وصنع من عنصر نحبه ونستخدمه كثيرًا في أطعمة مثل "البرجر، البيتزا، البطاطس المقلية"، سنوفر عليكم الحيرة فالطعم الجديد مصنوع من "الكاتشب"!



انتشر هذا الآيس كريم سريعًا بعد أن ابتكره متجر لبيع المثلجات في آيرلندا ويدعى "جيلاتي"، وجاءتهم الفكرة بفضل المطرب العالمي إيد شيران، الذي يضع وشم للكاتشب على عضلة "البي سيب" نظرًا لحبه الشديد له.



وأعلن المتجر عن هذا الاختراع -بحد وصفهم- قبل زيارة إيد شيران لإيرلندا، حيث كان مقرر أن يحيي حفلا وتضمن الإعلان منح جمهور الحفل "آيس كريم" مجانًا.