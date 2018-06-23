حاتم زكريا: ملاحظات مجلس الصحفيين على القانون الجديد معقولة

قال، حاتم زكريا، سكرتير عام الصحفيين، انه اليوم تم الانتهاء من صياغة الملاحظات حول قانون تنظيم الصحافة الجديد من قبل مجلس نقابة الصحفيين، الذى انتهى البرلمان من مناقشته وإرساله لمجلس الدولة خلال الأيام الماضية.



وأضاف سكرتير عام الصحفيين لـ"صدي البلد" ان ملاحظات المجلس معقولة وفي الإطار العام للقانون ولاتوجد اي اشكالية بها، مضيفا أنه يجب ملاءمته سياسيا ومجتمعيا ليكون في صورة واضحة."



وأشار زكريا إلى أن النقابة، سترسل تلك الملاحظات لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.



وأوضح، أن مجلس النقابة توافق بالإجماع على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وإبقاء سن المعاش لقانون تنظيم الصحافة لسنة ١٩٩٦، على أن يتم المد له حتى سن ٦٥، بدلًا من المد المباشر لذات السن وأيضًا أن يكون رئيس مجلس إدارة المؤسسات القومية هو رئيس الجمعية العمومية للمؤسسة وفقًا للقانون القديم، بدلًا من أن يكون هو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.



وشارك فى الاجتماع، حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد ميرى وإبراهيم أبو كيلة وكيلا النقابة، ومحمد شبانة وحسين الزناتى ومحمد خراجة ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ من أعضاء مجلس النقابة‪.‬