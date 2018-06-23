ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

حاتم زكريا: ملاحظات مجلس الصحفيين على القانون الجديد معقولة

السبت 23/يونيو/2018 - 09:38 م
صدى البلد
محمد غالي
قال، حاتم زكريا، سكرتير عام الصحفيين، انه اليوم تم الانتهاء من صياغة الملاحظات حول قانون تنظيم الصحافة الجديد من قبل مجلس نقابة الصحفيين، الذى انتهى البرلمان من مناقشته وإرساله لمجلس الدولة خلال الأيام الماضية.

وأضاف سكرتير عام الصحفيين لـ"صدي البلد" ان ملاحظات المجلس معقولة وفي الإطار العام للقانون ولاتوجد اي اشكالية بها، مضيفا أنه يجب ملاءمته سياسيا ومجتمعيا ليكون في صورة واضحة."

وأشار زكريا إلى أن النقابة، سترسل تلك الملاحظات لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.

وأوضح، أن مجلس النقابة توافق بالإجماع على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وإبقاء سن المعاش لقانون تنظيم الصحافة لسنة ١٩٩٦، على أن يتم المد له حتى سن ٦٥، بدلًا من المد المباشر لذات السن وأيضًا أن يكون رئيس مجلس إدارة المؤسسات القومية هو رئيس الجمعية العمومية للمؤسسة وفقًا للقانون القديم، بدلًا من أن يكون هو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وشارك فى الاجتماع، حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد ميرى وإبراهيم أبو كيلة وكيلا النقابة، ومحمد شبانة وحسين الزناتى ومحمد خراجة ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ من أعضاء مجلس النقابة‪.‬

ترشيحاتنا

أحمد موسى:على اتحاد الكرة البحث عن مدرب بدلا من لامورى فى زوري

بث مباشر HD كورة لايف مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم 23-6-2018 يلا شوت

بث مباشر مباراة المانيا والسويد رابط الاسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

روميليو لوكاكو يزلزل عرش كرستيانو رونالدو عبر بوابة تونس

بلجيكا تطيح بتونس خارج المونديال بخماسية مهينة.. فيديو

شاهد .. لحظة موت أحد مشاهير موقع اليوتيوب على يد حبيبته

الرئيس يصدر قانونا برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل.. مستندات

شاهد .. كوريا تسجل هدف أول عالمي أمام المكسيك

بث مباشر HD كورة لايف مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم 23-6-2018 يلا شوت المكسيك

التشكيلة الرسمية لمواجهة ألمانيا والسويد

رسميا .. نجم وسط فريق وادى دجلة ينضم للزمالك 5 مواسم

السويد تباغت ألمانيا بهدف مفاجئ .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقراط الكبيرة تعود بقوة في موضة صيف 2018.. صور

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

شاهد.. تقاليع غريبة وكرنفال ألوان بمدرجات مباراة بلجيكا وتونس

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على خليجي في 20 مليون جنيه .. صور

فيديو

شاهد هجوم أحمد موسى على مذيع beIN Sport
طارق توفيق: عرض آثار توت عنخ أمون بـ المتحف الكبير
أحمد موسى:على اتحاد الكرة البحث عن مدرب بدلا من لامورى فى زوري
أحمد موسى: مصر لن تعود للوراء مرة ثانية
أحمد موسى يحذر من سب الدولة.. ويؤكد: لكل فرد حرية الانتقاد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟