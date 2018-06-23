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أحمد موسى يحذر من سب الدولة.. ويؤكد: لكل فرد حرية الانتقاد

السبت 23/يونيو/2018 - 09:11 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كريم الخطيب - رقية محمد
قال الإعلامى أحمد موسى إن لأى فرد كامل الحرية فى الانتقاد، ولكن سب الدولة لا يمكن أن يفهمه أحد وغير مقبول، مشددًا على أن الجاسوس محمد مرسى، وأعوانه يحاولون إثارة الوقيعة بين المصريين.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتى» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع قبل ثورة 30 يونيو أكد أن القوات المسلحة لن تسمح لأحد بترويع وتهديد المصريين.

وأشار أحمد موسى إلى أن المواقف لا تتجزأ إما أن تحب الوطن أو لا تحبه، منوها إلى أن الجيش يقف وراء الشعب لحمايته من أي خطر، ورجال يقدمون أرواحهم لحماية وأمن الوطن والمصريين.

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