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برلمان

برلماني: مصر تمتلك المقومات لتصبح أحد أهم المراكز الاستثمارية

السبت 23/يونيو/2018 - 09:17 م
البرلمان المصري
البرلمان المصري
أمينة الدسوقى
قال النائب تادرس قلدس عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن تحقيق الشمول المالي فى مصر يستلزم فترة كبيرة من الوقت، لافتا إلى أن مصر تمتلك مقومات التى تمكنها ِأن تصبح أحد أهم المراكز الإستثمارية الجاذبة في مجال صناعة لتكنولوجيا المالية.

وتابع قلدس فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر لديها بنية تحتية من أجل تحقيق الشمول المالى فضلا عن بناء عدد من القري التكنولوجية، للوصول إلى الريادة فى البرمجيات.

وأشار النائب إلى أن اللجنة لم تجتمع حتى هذه الفترة مع وزير الاتصالات الجديد من أجل مناقشة خطته، إلا أنه سيتم عقد اجتماع بعد عرض الحكومة برنامجها على البرلمان، والحصول على ثقة النواب.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أكد، أنه تم الإتفاق بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وضع خطة متكاملة متعددة الجوانب تهدف إلي تحقيق الشمول المالي والنهوض بالمجتمع ككل، وتحويل مصر لأحد أهم المراكز الاستثمارية الجاذبة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومساندة ودعم الكفاءات الشابة من مهندسي مصر وعلمائها والاستفادة من أفكارهم ودعم مبتكراتهم من خلال مبادرات البنك المركزي، ومن ثم وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والمعنية بتلك الصناعة.

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