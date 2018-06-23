ضبط 9 آلاف مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية

كثفت مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى على مستوى الجمهورية، الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لمخالفات مواقف عشوائية، إنتظار خاطىء وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (7811 الإدارة العامة للمرور - 5814 القاهرة - 7385 الجيزة – 3053 الإسكندرية- 435 مطروح – 160 البحيرة - 764الغربية – 529 المنوفية- 1235 كفر الشيخ – 725 القليوبية - 440 الدقهلية – 370 الشرقية – 617 دمياط - 1339 الإسماعيلية - 1736بورسعيد - 723 السويس– 44 شمال سيناء- 846 جنوب سيناء - 916 الفيوم – 531 بني سويف – 2958 المنيا – 1022أسيوط - 112الوادى الجديد - 390 سوهاج - 849 قنا – 1295الأقصر - 480أسوان- 401 البحر الأحمر).



وجاءت المخالفات 220 زيادة التعريفة المقررة، 483 مواقف عشوائية، 7360 إنتظار خاطئ، و332 تحميل ركاب زيادة عن الحمولة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى، وجارى إستمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.