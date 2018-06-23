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أحمد موسى: 30 يونيو من الأيام المجيدة في تاريخ مصر

السبت 23/يونيو/2018 - 09:09 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كريم الخطيب - رقية محمد
قال الإعلامى أحمد موسى إن 30 يونيو من الأيام المجيدة فى تاريخ مصر، فهو من أعظم الأيام ليس فى تاريخ مصر بل فى العالم، مشددا على أن القوات المسلحة انحازت لإرادة الشعب فى ثورة 30 يونيو، فكانت مصر قبل هذا التاريخ وخلال حكم الجماعة الإرهابية تعانى من طوابير حاشدة من المواطنين للحصول على الخبز وأنبوبة البوتاجاز.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أن مصر كانت تعاني من الظلام فى الشوارع، نتيجة انقطاع الكهرباء خلال حكم الجماعة الإرهابية، كما أن السيارات كانت تقف لمسافات طويلة أمام محطات الوقود للحصول على البنزين خلال حكم تلك الجماعة الإرهابية.

وأشار أحمد موسى إلى أن مصر لا يستطيع أحد أن يهزها، فشعب مصر وقت الجد سيكون واقفا مثلما خرج بالملايين فى ثورة 30 يونيو.

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