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طارق توفيق: عرض آثار توت عنخ أمون بـ المتحف الكبير

السبت 23/يونيو/2018 - 09:19 م
طارق توفيق
طارق توفيق
هاني حسين
قال طارق توفيق، مدير عام المتحف المصري الكبير، إن هناك إرادة سياسية لتحويل منطقة المتحف المصري الكبير إلى قلب حضاري ثقافي وسياحي، لتغيبر الخريطة السياحية في مصر.

وأضاف "توفيق" في مداخلة هاتفية في برنامج" مانشيت" المذاع على قناة "أون لايف"، أن "هناك نشاطا مكثفا داخل المتحف لافتتاح مرحلته الأولى، وانه سيتم عرض آثار توت عنخ أمون كاملة لأول مرة داخله بأكثر من 5000 قطعة".

وتابع: "وصل إلى المتحف ما يزيد عن 4800 قطعة، ويتم الإعداد إلى عرض متحفي متميز يعرض آثار توت عنخ آمون بشكل جديد يسمح للزائر باستكشاف تلك المقبرة بشكل مختلف".

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