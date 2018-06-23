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أحمد موسى: مصر لن تعود للوراء مرة ثانية

السبت 23/يونيو/2018 - 09:15 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كريم الخطيب - رقية محمد
طالب الإعلامى احمد موسى المواطنين المصريين بالحفاظ على البلد ، حيث إن جماعة الإخوان كانت تضحك على البلد خلال فترة حكمها وتريد تكرار الأمر خلال الفترة الحالية ولكن هذا الامر لن يحدث، فمصر لن تعود للوراء مرة أخرى .

وانفعل أحمد موسى خلال برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » مؤكدا ان جماعة الإخوان الإرهابية والبرادعى حاولوا إسقاط الدولة، مشددا على ان المواطن عليه أن يتصدى لمروجى الشائعات ومصر لن تعود للوراء مرة ثانية.

وأشار أحمد موسى إلى أن مصر كبيرة للغاية ولن ينجح احد فى ان يهزها والدولة لديها اجهزة قوية، مطالبا من يريد مجاملة التنظيم الإرهابى الابتعاد عن مصر، حيث إن الدرس انتهى فمصر ليست أى دولة والشعب لن يسمح لأحد بالاقتراب من الدولة .

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