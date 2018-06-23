وزير التعليم: زيارة الوفد البريطاني لا تخضع لتوأمة الـ50 جامعة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن زيارة الوفد البريطاني لا تهدف إلى إنشاء توأمة في المقام الأول مع الجامعات البريطانية، ولا يخضع نهائيًا لمظلة توأمة الـ 50 جامعة التي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف عبد الغفار، على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، أن الزيارة تكمن في دعم التعاون المشترك بين تلك الجامعات والجامعات المصرية من خلال البرامج الدراسية المتواجدة بالكليات، موضحا أن التوأمة ليست على هيئة أفرع، ولكن على على برامج، فيمكن أن نجد الوفد يتضمن مراجعة مناهج وهي أبسط أوجه التعاون، وكذلك الشهادات المشتركة المعتمدة بين الجامعتين.



تأتي الزيارة المرتقبة لوفد رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية لمصر؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا فى مجال التعليم العالى، وذلك خلال زيارة الوفد لمصر فى الفترة من 24-28 يونيو الجارى.



كما أن هدف الزيارة، التعرف عن قرب على التجربة المصرية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، والاطلاع على أهم حوافز ومقومات الاستثمار فى مجال التعليم العالى فى مصر، وتوسيع الشراكة بين البلدين فى هذا المجال، وفتح فروع لجامعات بريطانية في العاصمة الإدارية الجديدة.



ويضم الوفد البريطانى كبار مسئولى العلاقات الدولية والشراكة العالمية فى مجال التعليم العالى بعدد من الجامعات البريطانية، منها (كوفنترى، الملكة مرجريت بأدنبره، بورتسماوث، شرق أنجليا، ليفربول، ليشستر، كاردييف ميتروبوليتان، هيرتفوردشير، مانشستر متروبوليتان).