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ديني

أمين الفتوى: دور المرأة في الحياة أخطر من الرجل.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:47 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إنه لايستطيع أن ينهض الرجل لعمله أو يمر بمشكلة تواجهه إلا بكلمة أو ابتسامة من المرأة لزوجها، لأن لها دور كبير في جعل الرجل ينشط للعمل أو يهبط ولايتحرك ويصيبه الكسل، ودورها في الحياة أخطر من الرجل.

وأضاف أمين الفتوى خلال لقاءه على فضائية "الحياة" أن المرأة لو فسدت فسدت الأسرة ولو أهملت البيت فسد الأبناء، وقد يكون الأب شارب الخمر لكن أبناءه متفوقين والسبب تربية الأم.

وتابع": لوضاعت الأم سيضيع الأبناء، ودور الأم في التربية أخطر وأعظم من الأب، والرجل عندما يتزوج يختار له ولأبناءه فإن أساء الاختيار فسدت الأسرة .

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