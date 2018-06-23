نوع من الفاكهة يحميك من الهشاشة ويحارب السرطان

فوائد عديدة لتناول الرمان لصحتك فهو غنى بالعديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على تنظيف الجسم وحمايته من الأمراض.



وقال موقع "بولد سكاى" الهندى، إن الرومان يفيد مرضى القلب والأوعية الدموية لغناه بالعديد من المركبات التى تساعد على خفض الكوليسترول، كما يساعد تناوله على بطء تراكم الدهون في الشرايين و الحد من الالتهابات لأنه يحتوي على إنزيمات تحافظ على الغضاريف وتمنع الإصابة بهشاشة العظام عن أهم فوائده الأخرى فائدته لعلاج الإكتئاب، كما أنه يعيق نمو الأورام السرطانية.



ويعالج الرومان، فقر الدم لغناه بكمية كبيرة من الحديد التي يحتاجها الجسم للحد من أعراضه، إضافة إلى أنه يحارب الشيخوخة لغناه بالعديد من المركبات التى تحمى الجسم من التلف.