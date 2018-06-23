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كأس العالم

ألمانيا تتعادل مع السويد في بداية الشوط الثاني .. فيديو وصور

السبت 23/يونيو/2018 - 09:13 م
صدى البلد
حسن العمدة
أحرز ماركو رويس هدف التعادل لمنتخب ألمانيا فى شباك السويد من عمر الشوط الثاني فى المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب فيشت الأولمبي فى الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم.

وجاء هدف التعادل لألمانيا فى الدقيقة 49 عن طريق رويس بعد عرضية من فيرنر ويقابلها رويس بتسديدة من داخل المنطقة وتهز شباك السويد .

وافتتح السويد التهديف فى الدقيقة 32 عن طريق تويفونين عقب تلقية عرضية متقنة من زميله وسددها لتصطدم بقدم بواتينج وتغير اتجاه مسارها وتسكن الشباك .

ويتصدر المكسيك المجموعة السادسة بـ6 نقاط ، بينما جاء منتخب السويد فى المركز الثاني بـ3 نقاط ، وجاء منتخب ألمانيا وكوريا الجنوبية في المركز الثالث والرابع دون نقاط.

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