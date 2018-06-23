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كأس العالم

مفاجأة..عودة قائمة الـ 30 بسبب مرتضى منصور

السبت 23/يونيو/2018 - 09:17 م
صدى البلد
ملك موسى
كشف مصدر مقرب من مرتضى منصور،رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك،عن حصول الاخير على وعد من رئيس اتحاد الكرة هاني ابوريدة بعودة قائمة الـ30 لاعبا من جديد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد ان مرتضى منصور عقد جلسة مع هاني ابوريدة قبل سفره الي روسيا لحضور فعاليات كأس العالم واكد له رئيس الاتحاد المصري ان قائمة الـ30 لاعبا ستعود من جديد خلال الموسم المقبل.

واكد مرتضى منصور لهاني ابوريدة على ان مجلس ادارة نادي الزمالك يرفض شكلًا وموضوعًا فكرة ان تكون القائمة تشمل 25 لاعبا فقط. خاصة وان الزمالك يشارك في 4 بطولات في الموسم الجديد.

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