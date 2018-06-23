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حوادث

براءة مدير الأمن الإدارى بجامعة بنها فى قضية الفيديوهات الجنسية

السبت 23/يونيو/2018 - 09:20 م
شعار النيابة ـ ارشيفيه
شعار النيابة ـ ارشيفيه
إبراهيم الهوارى
قضت محكمة جنح مستأنف بندر بنها، اليوم السبت، ببراءة «ز.س» مدير الأمن الإداري الأسبق بجامعة بنها وقررت إلغاء الحكم الصادر ضده، بالحبس سنة الصادر من محكمة أول درجة جنح بندر بنها.

كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة ضد المتهم وقررت إعادته لعمله بالجامعة كون الفيديوهات المقدمة في القضية وصلت لجهات التحقيق بطريقة غير قانونية بعد انتشارها على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

كانت النيابة العامة أحالت أوراق القضية لمحكمة جنح قسم بعد أن وجهت للمتهم تهمة ارتكابه أفعالا فاضحة داخل مكتبه الخاص بالأمن الإدارى بمبنى إدارة جامعة بنها وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم عام مع الشغل وتغريمه تعويض مدني.

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