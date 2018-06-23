أحمد موسى:على اتحاد الكرة البحث عن مدرب بدلا من لامورى فى زوري

قال الإعلامى احمد موسى إنه يشعر بالغضب منذ مباراة المنتخب الوطنى امام روسيا فى مونديال روسيا ، حيث إن المستوى الذى ظهر عليه المنتخب ليس المستوى الحقيقى ، خاصة ان هناك منتخبات قدمت مستويات مرتفعة مثل كرواتيا التى قدمت تسونامى امام الارجنتين وكذلك قوة نيجيريا.



وأضاف موسى خلال برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أن أفضل فريق عربى فى المونديال كان المغرب ، منتقدا هزيمة المنتخب التونسى اليوم امام بلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين ، حيث إن تونس الممثل العربى الوحيد الذى كان لديه أمل فى بلوغ دور الـ16 بعد توديع المنتخبات العربية البطولة جراء خسارتها.



وأشار أحمد موسى إلى ان المنتخب المصرى كان ضعيفا خلال البطولة ولم يظهر بصورة جيدة ، مطالبا اتحاد الكرة ببناء منتخب قوى والبحث عن مدرب يعد المنتخب بدلا من هيكتور كوبر لامورى فى زورى ، كما ان عبدالله السعيد لم يلعب فى البطولة وعلى جبر قدم اداء سيئا وأحمد تسبب فى كارثة بإحراز هدف فى مرمى المنتخب الوطنى.

