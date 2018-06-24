تعرف على أفضل 5 علاجات للقضاء على حب الشباب والبكتريا

يعنى الكثير من النساء والرجال من مشكلة حب الشباب وخاصة ظهورة فى الظهر لذلك قدم موقع steth news أفضل 5 علاجات منزلية للتخلص من البكتريا و القضاء عى مشكلة الحبوب، وهى كالتالى:



عصير ليمون

بسبب حمض الليمون ، تصبح مسامك أنظف وتصبح أكثر انفتاحًا. للتخلص من bacne باستخدام الليمون ، احصل على العصير ونقع كرة القطن في ذلك. ابدأ التقديم مباشرة على المنطقة المصابة واتركه لمدة ساعة أو ساعتين قبل غسله باستخدام ماء فاتر.



دقيق الشوفان

طهي بعض دقيق الشوفان ووضعه في فنجان. يضاف عصير من نصف ليمون وملعقة صغيرة من العسل. فرك الخليط على المنطقة مع bacne والحفاظ عليه هناك لمدة 30 دقيقة. يغسل بالماء الدافئ بعد. للحصول على أفضل النتائج ، قم بهذا مرتين على الأقل في الأسبوع.



لب الطماطم

الطماطم (البندورة) لها محتوى حامضي ويمكن أيضا أن تبييضها بشكل طبيعي. لذلك استخدم لب الطماطم للتخلص من bacne. مجرد فرك على حب الشباب الخلفي وتركها هناك لمدة 15 دقيقة. يغسل بالماء الفاتر.



ثوم

هذه الخضار لديها العديد من الاستخدامات وواحد منهم هو علاج حب الشباب. كما يمكن أن يقلل الثوم من ندبات حب الشباب وله خصائص مضاد حيوي ومضاد للفطريات. مجرد سحق بضع فصوص من الثوم اعتمادا على شدة bacne الخاص بك. اترك المعجون هناك لمدة ساعة أو ساعتين واستخدم الماء الدافئ لإزالة العجينة.



الكركم

تماما مثل الثوم ، الكركم أيضا مفيد جدا في مطبخك. ليس هناك فقط لإضافة نكهة إلى الأطعمة الخاصة بك ، ولكن يمكن أن يساعد أيضًا في مشاكل البشرة. في هذه الحالة ، لديها خصائص تقشير ومطهر يمكن القضاء على حب الشباب. ببساطة تناول ملعقة طعام من كريمة الحليب في كوب واضافة ملعقتين من مسحوق الكركم في ذلك. مزيج جيد وتطبيق على الندوب. اتركه هناك حتى يجف. تذكر أن تفعل الشيء نفسه مرتين كل أسبوع.