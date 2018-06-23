السفارة المصرية ببرلين تقيم أمسية ثقافية

استضافت السفارة المصرية في برلين حفلًا غنائيًا نظمه المكتب الثقافي للفنان عازف البيانو ياسر مختار والفنانة داليا فريد فاضل، حيث غنت الفنانة الشابة مجموعة من الأغاني الأجنبية والعربية الأوبرالية والعادية بمصاحبة عزف البيانو، في ظل حضور نحو ١٥٠ شخص من المواطنين الألمان وأبناء الجاليتين المصرية والعربية.



وألقى السفير الدكتور بدر عبد العاطي كلمة في مستهل الحفل أكد فيها على ما تلعبه الموسيقى والثقافة بوجهٍ عام من دور هام في التقريب بين الشعبين المصري والألماني وعلى دور الفن المصري كأداة فاعلة للقوة الناعمة، مثنيا على عازف البيانو ياسر مختار ومشاركته في العديد من الفعاليات الثقافية في ألمانيا، والفنانة داليا التي تنتمي لعائلة فنية عريقة وسبق لوالدها الفنان فريد فاضل إقامة معرض فني عن الملكة نفرتيتي بمقر السفارة.



وألقت الدكتورة منى زكي حرم الفنان فريد فاضل محاضرة حول قوة الفن بين التصور والواقع، وفي ضوء قيامها بتأسيس كيان إحياء التراث الثقافي الفني المصري والعربي.



وشهد الحفل تكريم الدكتور أحمد غنيم المستشار الثقافي ببرلين الذي تنتهي فترة عمله بألمانيا نهاية أغسطس المقبل، حيث أثنى السفير الدكتور بدر عبد العاطي على الجهد الذي بذله الدكتور غنيم في إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والمحاضرات، إلى جانب دور المكتب في رعاية المبعوثين المصريين إلى ألمانيا، فضلا عن تنظيم ورعاية امتحانات أبناء المصريين في الخارج.



وقدم دكتور غنيم عرضا عن مختلف الأنشطة التي أقامها المكتب على مدار السنوات الماضية وأثرت الحياة الثقافية المصرية في ألمانيا.