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برلمان

اتصالات البرلمان: نعكف على مناقشة قانون المرور

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:46 ص
اتصالات البرلمان
اتصالات البرلمان
أمينة الدسوقى
قال النائب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن اللجنة تعكف على مناقشة مشروعات قانون اصدار قانون المرور على أن يتم الانتهاء منها وإحالته لجلسة العامة للمجلس.

وتابع قلدس فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة إنتهت من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على قدما وثاق للانتهاء من تلك المشاريع، قبل نهاية دور الانعقاد الحالى فى منتصف يوليو القادم.

وأكد النائب أن البرلمان يعمل على إنجاز المشروعات على وجه السرعة، والتى من شأنها أن تفيد المجتمع والمواطنين.

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