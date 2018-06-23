صدى البلد يشرح لك طريقة حساب ضرائبك السنوية على المرتب



في آخر تعديل لقانون الضريبة علي الدخل كان حد الاعفاء الضريبي يبلغ 7200 جنيه للدخل السنوي، ومع صدور القرار الجمهوري بتعديلات الضرائب علي الدخل فإن معدل زيادة حد الاعفاء تبلغ 800 جنيه.



ويعني رفع حد الاعفاء لـ8 آلاف جنيه، أن كل من يصل دخله السنوي لـ15 ألف جنيه هو معفي من أداء الضريبة المستقطعة علي الدخل.



كيف يتم احتساب ضريبة الدخل؟



إذا كان حد الاعفاء الضريبي و المقدر بـ8 آلاف جنيه بالاضافة لحد إعفاء سنوي قيمته 7 آلاف جنيه، فإن حصيلة الدخل الاجمالي ( 8 آلاف حد إعفاء سنوي+ 7 آلاف جنيه حد اعفاء وظيفي ) = 15 ألف جنيه سنويا وهو معفي من الضريبة.



ووفقا للشريحة الثانية المقدرة بنسبة 10% والمحددة لمن يصل دخله أكثر من 8 آلاف جنيه حتي 30 ألف جنيه، فلو اعتبرنا ان موظف دخله السنوي 20 ألف جنيه فما هي الضريبة المستحقة علي ذلك الدخل.



( إجمالي الدخل السنوي – 8 آلاف جنيه حد الاعفاء + 7 آلاف اعفاء وظيفي ÷ 10% نسبة الضريبة = 500 جنيه سنويا.



ووفقا للشريحة الثالثة بنسبة 15% والمحددة لمن يتجاوز دخله أكثر من 30 الف جنيه ولا يتجاوز 45 ألف جنيه، فلو اعتبرنا ان موظف دخله السنوي نحو 35 ألف جنيه فإن الضريبة المستحقة ( إجمالي الدخل السنوي – (( 8 آلاف جنيه حد الاعفاء + 7 آلاف اعفاء وظيفي ) ÷ 15% نسبة الضريبة = 3 آلاف جنيه سنويا.



ووفقا للشريحة الرابعة المقدرة بنسبة 20% لمن يصل دخله السنوي أكثر من 45 ألف جنيه ولا يتجاوز الـ200 ألف جنيه، فلو افترضنا ان موظف يتقاضي سنويا نحو 80 ألف جنيه فإن حجم الضريبة السنوية علي دخله تبلغ ( إجمالي الدخل السنوي – (( 8 آلاف جنيه حد الاعفاء + 7 ألاف اعفاء وظيفي ) ÷ 20% نسبة الضريبة = 13 ألف جنيه جنيه سنويا .



أما الشريحة الخامسة و الأخيرة والمحددة بنسبة 22.5% لمن يتعدي دخله حاجز الـ200 ألف جنيه سنويا، فإحتساب الضريبة، مثلا موظف يتقاضي سنويا مبلغ 100 ألف جنيه فإن ضريبته ستكون :



إجمالي الدخل السنوي – 8 آلاف جنيه حد الاعفاء + 7 ألاف اعفاء وظيفي ÷ 22.5% نسبة الضريبة = 19.125 ألف جنيه سنويا.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر اليوم، قرارا بقانون برقم 97 لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون الضريبة علي الدخل و الصادر بقانون 91 لسنة 2005.



وجاء بقرار الرئيس و الذي اطلع "صدي البلد" علي نسخة منه أن الشريحة الأولي للدخل السنوي معفاة من الضرائب، أما الشريحة الثانية بنسبة 10% لمن يصل دخله السنوي لأكثر من 8 آلاف جنيه حتي 30 ألفا.



وكذلك الشريحة الثالثة بنسبة 15% لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من 30 ألف جنيه ولا يجاوز 45 ألفا، و الشريحة الرابعة بنسبة 20% لمن يتجاوز دخله السنوي 45 ألف جنيه ولا يتعدي الـ200 ألف جنيه، وأخيرا الشريحة الخامسة بنسبة 22.5% لكل من يتجاوز دخله الـ200 ألف جنيه.



وأضاف القانون أنه يتم منح الخاضعين للشرائح الضريبية الـ3 خصما من الضريبة المستحقة منها الشريحة الثانية فتحصل علي خصم بنسبة 85%، والثالثة بنسبة 45% و الرابعة بنسبة 7.5%، موضحا انه يتم منح الخصم لمرة واحدة لأعلي شريحة يقع فيها الممول و لا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات اقل.



وذكر القانون انه يتم تحديد اللائحة التنفيذية لذلك القانون لحساب الضرائب المستحقة.





ينشر "صدي البلد" طريقة احتساب ضريبة الدخل علي رواتب الموظفين و العاملين بالدولة و القطاع الخاص بعد اجراء تعديلات علي قانون الضرائب علي الدخل برقم 97 لسنة 2018 و الصادر برقم 91 لسنة 2005، بعد قرار رئيس الجمهورية برفع حد الاعفاء الضريبي لـ 8 آلاف جنيه للدخل السنوي و سريان 5 شرائح ضريبية بالقانون.