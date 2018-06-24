3 فوائد لأوراق المانجو.. شفاء السكر الأبرز

كشف موقع STETH NEWS عن ثلاث فوائد مذهلة لأوراق المانجو بالنسة لمرضى السكر، وهى كالتالى:



1. مراقبة سكر الدم :

مستخلص أوراق المانجو يمكن أن يحسن إنتاج الأنسولين وتوزيع الجلوكوز ، والذي يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم.



2. فحص الكولسترول

ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يتلف القلب وهذا يمكن أن يكون مشكلة كبيرة إذا كان لديك مرض السكري. لأن أوراق المانجو غنية بالبكتين ، وفيتامين C ، والألياف ، فإن التركيبة يمكن أن تخفض مستويات الكولسترول السيئة.



3. مرض السكري اعتلال الشبكية الوقاية

تحتوي أوراق الشجر على فيتامين أ كذلك ، مما يدعم صحة العينين.