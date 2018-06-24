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برلمان

برلمانية تطالب باستغلال رحلة العائلة المقدسة سياحيا واقتصاديا

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:04 ص
النائبة سيلفيا نبيل
النائبة سيلفيا نبيل
أمينة الدسوقى
طالبت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وزارة السياحة باستغلال رحلة العائلة المقدسة داخل مصر في الترويج للسياحة المصرية عالميا، عن طريق وضع برنامج سياحي يشمل النقاط التي يمر بها السائحون في مسار الرحلة المقدسة.

وتابعت سيلفيا فى بيان لها، أن البرنامج لابد أن يشمل جميع الآثار الدينية والمحميات الطبيعية والمناطق الآثرية الموجودة بمسار العائلة المقدسة، فضلا عن تجهيز أماكن مبيت للسائحين بهذه النقاط حتى يتمكنوا من الاستراحة والمبيت خلال سيرهم، لافتا إلى أن البرنامج لن يكلف الدولة كثيرا حيث يقدر عدد النقاط الموجودة بمسار الرحلة 28 نقطة تقريبا.

واقترحت النائبة أن يضم البرنامج المصانع والأماكن التجارية الموجودة بهذه النقاط حتى يكتسب الترويج جانبا اقتصاديا بجانب السياحة، مؤكدة أن الوفود السياحية المشاركة في رحلة العائلة المقدسة جاءت إلى مصر بالفعل لذلك لابد من الإسراع في تنفيذ المخطط السياحي والدعاية الخاصة بهذا الحدث والعمل على جذبهم لزيارة مصر مرة أخرى.

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