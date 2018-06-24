"الحادثة" يجذب الجمهور للجيل الصاعد من المسرحيين

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد إن العرض المسرحي "الحادثة" من تأليف لينين الرملى وإخراج عمرو حسان يشهد نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه في نهاية مايو الماضي، رافعا لافتة "كامل العدد" يوميا خلال ١٩ ليلة عرض للمسرحية على مسرح الغد بالعجوزة، ومحققا إيرادات عالية على الرغم من أن كل المشاركين فيه هم من شباب المسرحيين.



ولقى العرض إقبالا لم يكن متوقعا، فحضره عدد كبير من النجوم والمخرجين والنقاد منهم الفنان مجدي صبحى، والفنان سامح حسين، والفنان بهاء ثروت، والفنان حسام داغر، والفنانة عبير الطوخي، والمخرج اسلام امام، والمخرج محمد علام، والمخرج مناضل عنتر، والمخرج ايميل شوقى، والمخرج محسن رزق، والمخرج سامح بسيونى، والمخرج محمد طايع، ومصمم الاستعراضات الفنان ضياء شفيق وعدد آخر من الإعلاميين والنقاد.



يذكر أن أحداث المسرحية تدور في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة في بيته، ظنا منه أنه يحبها، فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.



"الحادثة" يعرض يوميا على مسرح الغد بالعجوزة ومستمر حتى الثلاثاء المقبل، والعرض من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، ريهام أبو بكر، فتحي الجارحي بالاشتراك مع إسلام البشبيشي، مجدي طلبة، محمد شوقى، حسام بوريو، عمر أحمد، عمرو أحمد، ديكور محمد فتحي، ملابس أحمد فرج، إضاءة عز حلمي، إعداد موسيقي محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، دراما حركية محمد علي بكر، مادة فيلمية شادي أحمد، دعاية محمود حسن، إخراج عمرو حسان.