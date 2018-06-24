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ثقافة

معهد جوتة يستضيف دورة ثالثة لاكتشاف مواهب القصة القصيرة

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:04 ص
صدى البلد
طارق موسى
يقيم معهد جوتة (المركز الثقافي الألماني) مسابقة "قصص القاهرة القصيرة 2018"، وتتضمن إقامة ورش عمل في نھاية ثلاثة أسابيع متتالية في شھري يونيو ويوليو تحت إشراف الكاتب المصري وجدي الكومي.

وفي إطار ورش العمل يقوم المتسابقون بتأليف قصص قصیرة، ومناقشتھا، فضلا عن ذلك تتيح ورش عمل الكتابة منصة تدريب مھني حول موضوعات المراجعة اللغوية، والترجمة والنشر.

وبعد انتھاء ورش العمل ستقوم لجنة متخصصة بتقييم النصوص واختيار أفضلھا لتتم ترجمتها ثم نشرها باللغتين الإنجليزية والألمانية إلى جانب اللغة العربیة، ومن المقرر أيضا مشاركة أفضل المواھب في رحلة زيارة أدبية إلى ألمانيا.

وكانت اللجنة التي تضم كلا من الناقدة الدكتورة شيرين أبو النجا والكاتبة منصورة عز الدين والكابتن طارق إمام ومحمد عبدالنبي والناشر محمد البعلي والمترجم الألماني جونتر أورت؛ تلقت 285 طلب ترشح من مختلف أنحاء مصر واختارت أفضل 12 قصة قصیرة، ليشارك أصحابها في ورش العمل.

وسبق أن استضافت القاهرة دورتين من المسابقة نفسها في 2014 و2015، واستضافت بيروت دورتين في 2016 و2017 في إطار مشروع دعم المواھب في مجال الكتابة في إقلیم شمال أفريقیا/ الشرق الأوسط بالتعاون بين معهد جوتة ومنظمة KFW غیر الھادفة للربح ومقرھا مدينة فرانكفورت ويقع الحوار الثقافي في حاضر العولمة في بؤرة نشاطھا، ولذلك تقوم بإنشاء منصات للفنون الدولیة المعاصرة من أجل تقوية الإبداع، حرية الرأي، والقدرة على الحوار وھكذا تتم دعم التعددية الثقافیة، وھدفھا ھو دعم التبادل بین المثقفین من أمريكا اللاتینیة، أفريقیا، الشرق الأدنى وآسیا من خلال مشاريع داخل بلادھم، وكذلك من خلال برامج دولیة.

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