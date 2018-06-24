إنجلترا تلتقي بنما استعدادا لمرافقة بلجيكا بدور الـ 16في المونديال

يلتقى اليوم الأحد منتخب إنجلترا نظيره منتخب بنما في المباراة المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا.



وتغلب المنتخب الانجليزى فى الجولة الاولى على تونس فيما خسر منتخب بنما من منتخب بلجيكا فى تلك الجولة.



ويأمل جاريث ساوثجيت المدير الفنى للمنتخب الإنجليزي في تحقيق الفريق الفوز وضمان حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر فى كأس العالم برفقة منتخب بلجيكا الذى تغلب على تونس اليوم بخمسة أهداف مقابل هدفين.



ويعول مدرب انجلترا على الأوراق الرابحة ضمن صفوف الفريق مثل هارى كين وآلي وراتشفورد فى قيادة منتخب بلادهم الى الفوز وبلوغ دور الستة عشر بالمونديال.



فيما يسعى سدريك جوميز مدرب منتخب بنما إلى تحقيق مفاجأة والفوز على منتخب انجلترا وتعويض الخسارة أمام بلجيكا بثلاثة أهداف نظيفة فى الجولة الأولى بالمجموعة السابعة والظهور بشكل جيد في أول مشاركة بالمونديال.