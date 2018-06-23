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كأس العالم

65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد

السبت 23/يونيو/2018 - 09:34 م
صدى البلد
حسن العمدة
يواجه الماكينات الألمانية نظيره السويد في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب فيشت الأولمبي في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم.

وافتتح السويد التهديف فى الدقيقة 32 عن طريق تويفونين عقب تلقية عرضية متقنة من زميله وسددها لتصطدم بقدم بواتينج وتغير اتجاه مسارها وتسكن الشباك في الشوط الأول .

ونجح منتخب ألمانيا فى إحراز الهدف التعادل فى الدقيقة 49 عن رويس بعد عرضية من فيرنر ويقابلها رويس بتسديدة من داخل المنطقة وتهز شباك السويد .

وبدأ منتخب ألمانيا الشوط الثاني بالضغط المستمر لإحراز هدف التعادل ليعود للمباراة مرة أخرى ويضمن التأهل فى الجولة الأخيرة.

ونجح منتخب ألمانيا فى أحراز هدف التعادل فى الدقيقة 49 .

وأهدر منتخب ألمانيا هدف محقق بعد عرضية من ضربة حرة مباشرة ويقابلها مولر برأسية من داخل المنطقة ولكن تمر بجوار مرمى السويد.

ويواصل الماكينات الألمانية الضغط لإحراز هدف التقدم .

وباغت توني كروس مرمي السويد بتسديدة قوية من من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصطدم بدفاع السويد .

ويتصدر المكسيك المجموعة السادسة بـ6 نقاط ، بينما جاء منتخب السويد فى المركز الثاني بـ3 نقاط ، وجاء منتخب ألمانيا وكوريا الجنوبية فى المركز الثالث والرابع دون نقاط.
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد
65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد

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